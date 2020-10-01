Время немного повеселиться: вечерние анекдоты 1 октября

Самые юморные анекдоты о причинах полноты, кругах под глазами, терморегуляции и развитии человека на вечер для вашего отличного настроения.

- Может, сходим на фильм ужасов, отдохнем от новостей?

Я думаю, что людям, при простуде, хорошо помогает молоко исключительно потому, что в нем сейчас полно антибиотиков.

В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый. Теперь я в состоянии сам себе ничего не покупать.

- Доктор, скажите, у меня грипп?!

- Да!

- Свиной?!

- Да! Только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,7!

Аркадий не любил пробежки, паркур, экстрим, адреналин, но два соседских добермана раскрыли в нем потенциал.