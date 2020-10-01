Время немного повеселиться: вечерние анекдоты 1 октября

- Может, сходим на фильм ужасов, отдохнем от новостей?
Я думаю, что людям, при простуде, хорошо помогает молоко исключительно потому, что в нем сейчас полно антибиотиков.
В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый. Теперь я в состоянии сам себе ничего не покупать.
- Доктор, скажите, у меня грипп?!
- Да!
- Свиной?!
- Да! Только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,7!
Аркадий не любил пробежки, паркур, экстрим, адреналин, но два соседских добермана раскрыли в нем потенциал.