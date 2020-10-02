Пятница - уже повод для радости: юморные анекдоты на утро 2 октября

Мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов о простых вещах, эволюции, похудении и парикмахере.

Женитьба лишила меня простых холостяцких радостей. Например, найти в пододеяльнике пряник.

- Зачем вы забрали у меня костыли?

- Доктор велел, чтобы вы не нанесли никому увечий.

- А где он?

- Сейчас придет озвучивать вам сумму за лечение.

Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня будем рисовать дом в Испании, машину и шубу...

Папа нашел у сына электронные сигареты и заставил скурить всю пачку с аккумулятором и зарядкой.

Хитрая девочка убедила мальчика не только понести портфель, но и передать его нужным людям...