Пятница - уже повод для радости: юморные анекдоты на утро 2 октября

Женитьба лишила меня простых холостяцких радостей. Например, найти в пододеяльнике пряник.
- Зачем вы забрали у меня костыли?
- Доктор велел, чтобы вы не нанесли никому увечий.
- А где он?
- Сейчас придет озвучивать вам сумму за лечение.
Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня будем рисовать дом в Испании, машину и шубу...
Папа нашел у сына электронные сигареты и заставил скурить всю пачку с аккумулятором и зарядкой.
Хитрая девочка убедила мальчика не только понести портфель, но и передать его нужным людям...