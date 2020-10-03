Позитивная нотка: веселые анекдоты 3 октября

Прикольные анекдоты для наших любимых читателей, в которых об истории в браузере, страшные моменты в порнофильмах и спецпредложении 2021 года.

Чищу историю браузера на работе, чтобы никто не узнал, что я гуглю, как делается моя работа.

Только что проходил мимо холодильника... Очнулся за столом, с куском колбасы во рту, бутербродом с маслом-сыром и стаканом чая. Сцк, как холодильники это делают? Как они искривляют пространственно-временной континуум? И только падла по ночам!

В порнофильмах тоже бывают страшные моменты. Особенно те моменты, когда родители входят в комнату.

Когда в юности мне попадались в литературе страдающие герои, вокруг которых все было мрачно и безнадежно, и люди подлы и отвратительны, и они от этого эпично бухали, я искренне верила в то, что последовательность именно такова. А потом стала подозревать, что кто-то обманывает меня насчет причины и следствия.

- Правда, что вы разводитесь?

- Конечно, это первый раз, когда нам с мужем удалось быстро достичь согласия!