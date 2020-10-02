Скачать
Пятница, 02.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Уничтожение вертолета и захват стратегических высот: свежие данные о войне в Нагорном Карабахе
Уничтожение вертолета и захват стратегических высот: свежие данные о войне в Нагорном Карабахе
У Дональда и Мелании Трамп выявили коронавирус
У Дональда и Мелании Трамп выявили коронавирус
Праздник 2 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 2 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Жеребьевка группового раунда Лиги Европы: где и когда смотреть
Жеребьевка группового раунда Лиги Европы: где и когда смотреть

Улыбка и только улыбка: анекдоты на день 2 октября

Улыбка и только улыбка: анекдоты на день 2 октября
12:11 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты о стороже, мехе, тату и приеме лекарств, которые не дадут вам грустить.

Для женщины не существует такой проблемы, которую нельзя было бы создать.

Возбужденный мужик вбегает в аптеку:

- Моя теща хочет отравиться крысиным ядом!

- К сожалению, у нас нет от него противоядия.

- При чем здесь противоядие? Мне нужен крысиный яд!

- Представляешь, я узнал, что у моей жены есть любовник.

- Это ещё ничего. Я узнал, что у моей невесты есть муж.

Давно добавить в уголовный кодекс статью "за изнасилование мозга". 

Пятница - уже повод для радости: юморные анекдоты на утро 2 октября

Если нажать правой кнопкой мыши на файле, его можно: изменить, проверить на вирусы и восстановить прежнюю версию.

Жалко, что так с мужем нельзя...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось подробное сравнение военной мощи Армении и Азербайджана
02 В Украине обновили зоны карантина: два города стали «красными»
03 СМИ рассказали, как уволенный со скандалом топ-чиновник "Укрзалізниці" решил стать ЖД-экспертом
04 Война за Нагорный Карабах: появилась карта боев 1 октября
05 В сети появилась новая смертельная игра для подростков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данные украинцев с COVID-19 утекли в сеть
Данные украинцев с COVID-19 утекли в сеть
«Слуга народа» влипла в скандал из-за кандидата в депутаты в Николаеве
«Слуга народа» влипла в скандал из-за кандидата в депутаты в Николаеве
Все вещи залило водой: пассажиры рассказали о жуткой поездке в поезде Харьков – Киев (видео)
Все вещи залило водой: пассажиры рассказали о жуткой поездке в поезде Харьков – Киев (видео)
С Днем учителя 2020: поздравления в стихах, прозе и картинках
С Днем учителя 2020: поздравления в стихах, прозе и картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь