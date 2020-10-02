Улыбка и только улыбка: анекдоты на день 2 октября

Для женщины не существует такой проблемы, которую нельзя было бы создать.
Возбужденный мужик вбегает в аптеку:
- Моя теща хочет отравиться крысиным ядом!
- К сожалению, у нас нет от него противоядия.
- При чем здесь противоядие? Мне нужен крысиный яд!
- Представляешь, я узнал, что у моей жены есть любовник.
- Это ещё ничего. Я узнал, что у моей невесты есть муж.
Давно добавить в уголовный кодекс статью "за изнасилование мозга".
Если нажать правой кнопкой мыши на файле, его можно: изменить, проверить на вирусы и восстановить прежнюю версию.
Жалко, что так с мужем нельзя...