Улыбка и только улыбка: анекдоты на день 2 октября

Забавные анекдоты о стороже, мехе, тату и приеме лекарств, которые не дадут вам грустить.

Для женщины не существует такой проблемы, которую нельзя было бы создать.

Возбужденный мужик вбегает в аптеку:

- Моя теща хочет отравиться крысиным ядом!

- К сожалению, у нас нет от него противоядия.

- При чем здесь противоядие? Мне нужен крысиный яд!

- Представляешь, я узнал, что у моей жены есть любовник.

- Это ещё ничего. Я узнал, что у моей невесты есть муж.

Давно добавить в уголовный кодекс статью "за изнасилование мозга".

Если нажать правой кнопкой мыши на файле, его можно: изменить, проверить на вирусы и восстановить прежнюю версию.

Жалко, что так с мужем нельзя...