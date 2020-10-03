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Проснулись, потянулись, улыбнулись: позитивные утренние анекдоты на 3 октября

Проснулись, потянулись, улыбнулись: позитивные утренние анекдоты на 3 октября
07:05 Сегодня Телеграф
Позитивные утренние анекдоты об одеяле, волнении, сексе и эрудитах специально для наших читателей.
  1. – Что же появилось раньше – курица или яйцо?

– Конечно, курица!

– А откуда тогда взялась курица?

– Как откуда? Из ребра петуха – это же очевидно!

– Эм-м-м…

– Ну, у людей же такая история прокатила…

- Назовите вашу слабую сторону.

- Я тупой.

- Мы вам перезвоним.

- Кому вам?

Каждый раз, когда я провожу рукой по коту, моя рука проходит 35 см.

В среднем за подход я провожу рукой по 18 раз. В сутки я делаю около 20 подходов.

Итого, в среднем, я выглаживаю 126 метров кота в сутки.

- Дорогой, я что-то себе совсем места не нахожу.

- Значит, как выходишь из коридора, налево. Кухня там.

Ваше настроение однозначно улучшится: вечерние анекдоты 2 октября

Пока мои попытки похудения заканчиваются тем, что фотку "после" можно смело переименовывать в "до".

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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