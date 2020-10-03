Заряд безграничной энергии в этот вечер: анекдоты 3 октября

Всем, кто набил свой дом гречкой, оставив других ни с чем: покайтесь, гречники!
Если вы считаете, что к старости приходит мудрость, то просто послушайте дебаты Трампа и Байдена.
У каждой вменяемой бабы колготки делятся на 4 типа:
1. Похрен под колготками не видно.
2. Ну тут сверху платьем закроется, а внизу всё норм.
3. Да разуваться же не буду же нигде.
4. Новые.
Мужчина должен относиться к женщине как к хрустальной вазе. Но и женщина должна быть хрустальной вазой, а не чугунным казаном!
Мужик спрашивает у стоматолога:
– Как вам удаётся сохранять зубы такими белыми?
– Всё дело в пасте.
– Да?
– Да, я каждый день мою свою пасть!