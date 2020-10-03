Заряд безграничной энергии в этот вечер: анекдоты 3 октября

Подборка смешных анекдотов про первое свидание, лошадку на груди и про ребенка, который пьет из унитаза, после прочтения которых Вы будете улыбаться весь вечер.

Всем, кто набил свой дом гречкой, оставив других ни с чем: покайтесь, гречники!

Если вы считаете, что к старости приходит мудрость, то просто послушайте дебаты Трампа и Байдена.

У каждой вменяемой бабы колготки делятся на 4 типа:

1. Похрен под колготками не видно.

2. Ну тут сверху платьем закроется, а внизу всё норм.

3. Да разуваться же не буду же нигде.

4. Новые.

Мужчина должен относиться к женщине как к хрустальной вазе. Но и женщина должна быть хрустальной вазой, а не чугунным казаном!

Мужик спрашивает у стоматолога:

– Как вам удаётся сохранять зубы такими белыми?

– Всё дело в пасте.

– Да?

– Да, я каждый день мою свою пасть!