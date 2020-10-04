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Воскресенье, 04.10.2020
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Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на утро 4 октября

Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на утро 4 октября
Обновлено 07:15 Сегодня Телеграф
Зачем грустить и расстраиваться? Лучше почитай эти уморительные анекдоты о заливной рыбе, первом свидании, женитьбе и посуде. Они точно не дадут заскучать.

Красота это страшная сила, а с годами она становится все страшнее и страшнее.

Меня бесит, когда мухи потирают передние лапки.

 Как будто у них есть план и мне капец.

Кто-то должен сделать шоу, в котором девушка будет зачитывать три самых идиотских и пошлых сообщений от парней, а три мамы, стоящие перед ней, должны будут угадать, кто из этих дебилов – её сын.

Мое основное средство индивидуальной защиты от коронавируса – это задержка дыхания при прохождении встречного пешехода.

Владельцы iPhone смогут пользоваться банкоматами с помощью отпечатков пальцев. И владельцы пальцев владельцев iPhone.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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