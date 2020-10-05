Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: утренние анекдоты 5 октября

- Сара, золотце мое, ты куда собираешься?
- Та на Привоз.
- Так у нас таки все есть!
- Ха! А поругаться?
Композитор пригласил приятеля-драматурга на премьеру своей оперы. Драматург, слушая музыку, чему-то улыбался. Разозленный композитор рявкнул:
- Над чем ты смеешься? Ты видел, чтобы я хоть раз улыбнулся на твоих комедиях?
Сегодня продавец предупредила, что пришло строгое предписание об обязательном ношении масок, и товар отпускать не будут. Достал маски волка, медведя и космонавта. Сижу, выбираю на завтра.
Если 220 вольт умножить на 45 килограмм и разделить на 260 градусов Кельвина, а из полученной величины извлечь квадратный корень, то получится какая-то херня.
Погода с каждым годом все больше портится. Очевидно, что попала под дурное влияние людей.