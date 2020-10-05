Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: утренние анекдоты 5 октября

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения, в которых про Привоз, драматурга и композитора, а также "Октоберфест" и кота в постели.

- Сара, золотце мое, ты куда собираешься?

- Та на Привоз.

- Так у нас таки все есть!

- Ха! А поругаться?

Композитор пригласил приятеля-драматурга на премьеру своей оперы. Драматург, слушая музыку, чему-то улыбался. Разозленный композитор рявкнул:

- Над чем ты смеешься? Ты видел, чтобы я хоть раз улыбнулся на твоих комедиях?

Сегодня продавец предупредила, что пришло строгое предписание об обязательном ношении масок, и товар отпускать не будут. Достал маски волка, медведя и космонавта. Сижу, выбираю на завтра.

Если 220 вольт умножить на 45 килограмм и разделить на 260 градусов Кельвина, а из полученной величины извлечь квадратный корень, то получится какая-то херня.

Погода с каждым годом все больше портится. Очевидно, что попала под дурное влияние людей.