Пусть это воскресенье запомнится надолго: забавные анекдоты на день 4 октября

Продолжи свой день с нашими смешными анекдотами о самопознании, ответе без смайлика и объявлении на океанском пляже.

Глупо тратить драгоценное время на самопознание, когда ночью можно постучать по батарее отопления и узнать все про себя от соседей...

- Вы мне жутко нравитесь.

- Ничего, это пройдет. Сначала я практически всем жутко нравлюсь. Потом не всем. Потом не жутко. Потом просто не нравлюсь. Потом жутко не нравлюсь.

- Ну, Машенька, нравится тебе в новом садике?

- Нравится, я дружу с Велеславой и Гермионой. А вот Харитон и Галадриэль дразнятся, говорят, у меня имя дурацкое!

В стародавние времена, когда не было никаких соцсетей, голуби твитили прямо на голову.

Люди приезжают на дачи, чтобы переодевшись бомжами отдыхать от благ цивилизации.