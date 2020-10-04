Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября
Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября
Ермак рассказал, назначат ли его кума Тищенко в ТКГ
Ермак рассказал, назначат ли его кума Тищенко в ТКГ
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
День учителя: Google поздравил с праздником красочным дудлом
День учителя: Google поздравил с праздником красочным дудлом

Пусть это воскресенье запомнится надолго: забавные анекдоты на день 4 октября

Пусть это воскресенье запомнится надолго: забавные анекдоты на день 4 октября
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф
Продолжи свой день с нашими смешными анекдотами о самопознании, ответе без смайлика и объявлении на океанском пляже.

Глупо тратить драгоценное время на самопознание, когда ночью можно постучать по батарее отопления и узнать все про себя от соседей...

- Вы мне жутко нравитесь.

- Ничего, это пройдет. Сначала я практически всем жутко нравлюсь. Потом не всем. Потом не жутко. Потом просто не нравлюсь. Потом жутко не нравлюсь.

- Ну, Машенька, нравится тебе в новом садике?

- Нравится, я дружу с Велеславой и Гермионой. А вот Харитон и Галадриэль дразнятся, говорят, у меня имя дурацкое!

В стародавние времена, когда не было никаких соцсетей, голуби твитили прямо на голову.

Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на утро 4 октября

Люди приезжают на дачи, чтобы переодевшись бомжами отдыхать от благ цивилизации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
02 Сбитые вертолеты и захваченные поселки: что происходит в Нагорном Карабахе вечером 3 октября
03 Эрдоган выдвинул ультиматум курдским формированиям в Сирии
04 Вместо Притулы: в "Варьятах-шоу" появился новый актер (Фото)
05 "Ни с чем не сравнимо": Алена Шоптенко не успела выздороветь от COVID-19 перед шестым эфиром "Танців з зірками"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
Зеленский упростил иммиграцию для белорусов: кого это коснется
Зеленский упростил иммиграцию для белорусов: кого это коснется
Больному COVID-19 Трампу дали экспериментальное лекарство
Больному COVID-19 Трампу дали экспериментальное лекарство
С Днем учителя! Красивые СМС-поздравления своими словами, открытки
С Днем учителя! Красивые СМС-поздравления своими словами, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь