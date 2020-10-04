Смех повышает иммунитет: вечерние анекдоты 4 октября

Пускай твой вечер будет наполнен позитивной энергетикой с нашими анекдотами, в которых про врачей в поликлинике, телепередачу "Что? Где? Когда?" и смертельный коронный номер.

Пример высшей подлости, это когда подвозишь гаишника, а он тебя штрафует за превышение скорости.

У врачей поликлинике только два диагноза: "Ну и чего приперся, если ходить можешь?" и "А где ж ты, дорогой, раньше был?".

Хочешь, чтобы тебя уважали - будь умным, чтобы любили - стань глупым. Хочешь, чтобы тебя любили и уважали - заведи собаку!

Все детство родители требовали, чтобы я убрал кубики. О каком прессе вообще можно теперь говорить?!

Конферансье в цирке:

- А сейчас смертельный коронный номер нашего клоуна - он будет кашлять на первый ряд.