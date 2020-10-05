Конец плохому настроению: прикольные анекдоты 5 октября

- Холмс, Вы можете определить, мой стакан наполовину полон или наполовину пуст?
- Это элементарно, Ватсон. Дыхните.
Должен вам признаться, что в вопросах, касающихся соленых огурцов, я - консерватор.
Ну и как вот разобраться, кто в этой семье адекватнее?
Муж подарил жене на день Святого Валентина только один сапог. А второй - на 8 марта. А она к этому времени первый сапог уже износила.
Профессор объявил первому курсу, что на экзамене они могут пользоваться конспектами, учебниками, и вообще всем чем угодно, если они это сами принесут с собой.
В день экзамена половина студентов притащила на спине пятикурсников.
- Петя, ты опять разлив тарелку супа недоеденным!
- Ну мамочка, мне больше не хочется есть!
- Почему? Я налила тебе всего лишь один половник!
- А ты сравни половник с тарелкой!