Конец плохому настроению: прикольные анекдоты 5 октября

Очень забавные анекдоты для хорошего настроения в этот понедельник, в которых про соленые огурцы, Дон Жуана и подарок на День святого Валентина.

- Холмс, Вы можете определить, мой стакан наполовину полон или наполовину пуст?

- Это элементарно, Ватсон. Дыхните.

Должен вам признаться, что в вопросах, касающихся соленых огурцов, я - консерватор.

Ну и как вот разобраться, кто в этой семье адекватнее?

Муж подарил жене на день Святого Валентина только один сапог. А второй - на 8 марта. А она к этому времени первый сапог уже износила.

Профессор объявил первому курсу, что на экзамене они могут пользоваться конспектами, учебниками, и вообще всем чем угодно, если они это сами принесут с собой.

В день экзамена половина студентов притащила на спине пятикурсников.

- Петя, ты опять разлив тарелку супа недоеденным!

- Ну мамочка, мне больше не хочется есть!

- Почему? Я налила тебе всего лишь один половник!

- А ты сравни половник с тарелкой!