Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 5 октября

Сегодня вечером у вас есть возможность зарядиться дозой позитива от анекдотов о странном попкорне, женских проблемах и о "вечно молодом, вечно пьяном".

Две собаки на газоне.

Молодая собака спрашивает старую :

– Слушай, удивительно – почему собаки всегда намордники носили, а люди только сейчас начали ?

Старая отвечает :

– Да мы даже в космос раньше них полетели!!

Каждый мужчина рано или поздно должен жениться.В конце концов, счастье - это не главное в жизни.

Маркетолог — это человек, который постоянно и срочно ищет дизайнера, веб-дизайнера, копирайтера, разработчика и новое место работы.

Как говорила моя бабушка: “Порой приходится обнимать людей, которые тебе не нравятся, что-бы знать каких размеров яму копать на заднем дворе”.

– Как ты думаешь, чем закончится конфликт между Арменией и Азербайджаном?

– Обычно все войны заканчиваются разделом Польши…