Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 5 октября

Две собаки на газоне.
Молодая собака спрашивает старую :
– Слушай, удивительно – почему собаки всегда намордники носили, а люди только сейчас начали ?
Старая отвечает :
– Да мы даже в космос раньше них полетели!!
Каждый мужчина рано или поздно должен жениться.В конце концов, счастье - это не главное в жизни.
Маркетолог — это человек, который постоянно и срочно ищет дизайнера, веб-дизайнера, копирайтера, разработчика и новое место работы.
Как говорила моя бабушка: “Порой приходится обнимать людей, которые тебе не нравятся, что-бы знать каких размеров яму копать на заднем дворе”.
– Как ты думаешь, чем закончится конфликт между Арменией и Азербайджаном?
– Обычно все войны заканчиваются разделом Польши…