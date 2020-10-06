Заряжаемся позитивным настроением: утренние анекдоты 6 октября

Свежая порция шуток специально для наших читателей о похоронах клоуна, превращениях при свете Луны, второй жизни в запасе и коте.

– Дорогой, где ты был?

– Бегал.

– Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет.

– Тебе надо сдать тест на коронавирус.

– И, значит, после реинкарнации у меня будет новая печень?

– Ну… Да…

– Занятная штука этот ваш буддизм!

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Волк съел бабушку, переоделся в ее платье, лег в ее постель… Но серый и не предполагал, что у бабушки есть такой темпераментный дедушка!..

Знаете, как называется самый маленький чертёнок в аду, задача которого — шептать тебе с утра в ухо: “Да забей, да ну нафиг, да давай никуда сегодня не пойдём” - Одеявол.