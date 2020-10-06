Заряжаемся позитивным настроением: утренние анекдоты 6 октября

– Дорогой, где ты был?
– Бегал.
– Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет.
– Тебе надо сдать тест на коронавирус.
– И, значит, после реинкарнации у меня будет новая печень?
– Ну… Да…
– Занятная штука этот ваш буддизм!
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