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Заряжаемся позитивным настроением: утренние анекдоты 6 октября

Заряжаемся позитивным настроением: утренние анекдоты 6 октября
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Свежая порция шуток специально для наших читателей о похоронах клоуна, превращениях при свете Луны, второй жизни в запасе и коте.

– Дорогой, где ты был?

– Бегал.

– Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет.

– Тебе надо сдать тест на коронавирус.

– И, значит, после реинкарнации у меня будет новая печень?

– Ну… Да…

– Занятная штука этот ваш буддизм!

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Волк съел бабушку, переоделся в ее платье, лег в ее постель… Но серый и не предполагал, что у бабушки есть такой темпераментный дедушка!..

Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 5 октября

Знаете, как называется самый маленький чертёнок в аду, задача которого — шептать тебе с утра в ухо: “Да забей, да ну нафиг, да давай никуда сегодня не пойдём” - Одеявол.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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