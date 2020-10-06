С улыбкой по жизни: юморные анекдоты 6 октября

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день невероятно позитивным. Сегодня про уроки с детьми, любовницу с квартирой, расиста - Майкла Джексона и Губке Бобе.

На упаковке активированного угля: “Данный уголь не активирован. Что-бы активировать уголь, отправьте SMS на номер 3434!”

Зрелый возраст — это когда голова избавляется от всякой лишней фигни, а тело наоборот обзаводится.

Свадьба делает мужчину счастливым только в одном случае - если это свадьба его дочери.

– Доктор, как прошла операция?

– Еще никак, но раз уж вы не спите, придержите зажимом вот здесь.

Учительница, проверяя Катино сочинение на тему “мой любимый предмет”, обратила внимание, что предметом может называться не только школьная дисциплина.