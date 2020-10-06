С нами точно не соскучишься: вечерние анекдоты 6 октября

Эти анекдоты о неженатом мальчике, бросании курить, духах с запахом компьютера и расстоянии подарят вам хорошее настроение на весь вечер.

– Дорогая, ну прости. Хочешь чебурек тебе привезу?

– Нет.

– Ты не будешь чебурек или сосиску в тесте?

– Чебурек.

– Один или два не будешь?

– Два.

Если переживёшь две волны пандемии в одной и той же одноразовой маске — ты бессмертный!

Самое главное в жизни - любовь к мужчине, если, конечно, здоровье крепкое и жилплощадь большая. А деньги придут сами, лишь бы работа была хорошая…

— Какие планы на осень?

— Впасть в депрессию, может еще спиться, пока точно не знаю.

ЧП случилось в лаборатории "Huggies" при испытании нового подгузника. Оказалось, что новый подгузник не только дышит, но и думает, а после использования грязно ругается.