С нами точно не соскучишься: вечерние анекдоты 6 октября

– Дорогая, ну прости. Хочешь чебурек тебе привезу?
– Нет.
– Ты не будешь чебурек или сосиску в тесте?
– Чебурек.
– Один или два не будешь?
– Два.
Если переживёшь две волны пандемии в одной и той же одноразовой маске — ты бессмертный!
Самое главное в жизни - любовь к мужчине, если, конечно, здоровье крепкое и жилплощадь большая. А деньги придут сами, лишь бы работа была хорошая…
— Какие планы на осень?
— Впасть в депрессию, может еще спиться, пока точно не знаю.
ЧП случилось в лаборатории "Huggies" при испытании нового подгузника. Оказалось, что новый подгузник не только дышит, но и думает, а после использования грязно ругается.