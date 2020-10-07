Начни свой день с улыбки: утренние анекдоты 7 октября

Самые забавные анекдоты о вентиляторе, стыде, психологической службе и гороскопе для хорошего настроения на весь день.

— Дорогой, зря отказываешься, пельмени довольно вкусные.

— Приличные люди берут в кинотеатр попкорн.

Я: Моя кошка залезла на дерево и не может оттуда слезть…

ПОЖАРНЫЙ: Простите, но мы сейчас выезжаем только на пожары!

Я: Ладно, дайте мне минутку…

Надеюсь, первого января 2021-го года всем переведут на карту миллион долларов за участие в масштабном принудительном социальном эксперименте.

Прежде чем выйти из дома, подумай, стоит ли это одноразовой маски.

Когда женщина хочет узнать мужское мнение, она на самом деле хочет услышать свое мнение, только басом.