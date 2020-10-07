Только позитив и отличное настроение: анекдоты на день 7 октября

Любая цель достижима, если поставить её рядом с диваном.
Минутка психологии. Молодёжная мода на оверсайз – это подсознательное желание донашивать шмотки за старшим братом, которого никогда не было.
Появился новый компьютерный вирус “Бомж”. Программы не трогает, но роется в “Корзине”.
В роддоме:
– Поздравляю, у вас двойня!
– О, какое совпадение: я владелец фирмы “Два орла”!
Ко второму отцу:
– А у вас тройня!
– О, и снова совпадение: я владелец фирмы “Три орешка” Третий отец заметно побледнел, медсестра ему:
– Вам плохо?
– Я владелец фирмы “Семь гномов”…
Власть борется только с той преступностью, которая не хочет выходить из тени и делиться.