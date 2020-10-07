Только позитив и отличное настроение: анекдоты на день 7 октября

Уморительные шутки об адаптации, ненужном хламе, обиженном мужи и опытном водителе, которые не дадут Вам заскучать.

Любая цель достижима, если поставить её рядом с диваном.

Минутка психологии. Молодёжная мода на оверсайз – это подсознательное желание донашивать шмотки за старшим братом, которого никогда не было.

Появился новый компьютерный вирус “Бомж”. Программы не трогает, но роется в “Корзине”.

В роддоме:

– Поздравляю, у вас двойня!

– О, какое совпадение: я владелец фирмы “Два орла”!

Ко второму отцу:

– А у вас тройня!

– О, и снова совпадение: я владелец фирмы “Три орешка” Третий отец заметно побледнел, медсестра ему:

– Вам плохо?

– Я владелец фирмы “Семь гномов”…

Власть борется только с той преступностью, которая не хочет выходить из тени и делиться.