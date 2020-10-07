Проведите вечер навеселе: вечерние анекдоты 7 октября

Мы подготовили для вас очередную коллекцию вечерних анекдотов о подорожнике, убийстве мужа, рифмах и молдавских ученых, которые Вас развеселят.

— Ты была весь день дома, почему у нас до сих пор не убрано?

— А ты весь день работал, почему мы до сих пор не богаты?

Врачи вышли на улицы на акцию протеста. Власти не могут понять, чего хотят доктора, потому что никто не может разобрать, что именно написано на транспарантах.

— Вам вино какого географического происхождения?

— Мне, пожалуйста, вино географического происхождения «до 50 грн».

Интересный факт: 90% причин поломки компьютера — сидят напротив него.

Современное радио - это набор из 10 песен и стабильно меняющаяся изо дня в день реклама.