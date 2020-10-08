Посмейтесь от души: утренние анекдоты 8 октября

Предлагаем вам отборные шутки о , которые сделают ваше утро позитивным.

Иду по улице, настроение классное. Вдруг подходят двое ментов и говорят - "Пройдемте, будете свидетелем". Черт меня дернул ляпнуть - "Наконец-то решили зарегистрировать свои отношения"?

У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой...

- Откуда у тебя фингал под глазом?

- Познакомился с дамой, она кокетливо попросила угадать ее возраст.

- А фингал откуда?

- Угадал...

Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.

- Доктор, что мне можно добавить в ванну, чтобы лечь, расслабиться и забыться.

- Фен.