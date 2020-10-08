Лучик позитива в Ваш дом: смешные анекдоты 8 октября

Самые уморительные анекдоты о жестокости, ванне, мытье посуды и сторонах света для поднятия настроения в этот хмурый осенний день.

Приснился сон: будто на дворе лето 2021 года, в мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все такие ходим в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в масках было гораздо лучше.

– У Дэу Матиз какой объем багажника?

– 27 кубиков.

– Каких кубиков?

– Бульонных Галина Бланка.

И жили они как Залив и Бухта: он всё время заливал, а она всё время бухтела.

Человек, у которого нет аккаунта в социальных сетях, вызывает сначала удивление, потом жалость и, в конце концов, зависть.

Постирать одежду: 60 минут.

Развесить одежду на сушилку: 10 минут.

Сложить и убрать одежду: от 7 до 15 суток.