Настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 8 октября

С агентом Эйвон в темном парке
Боролся два часа маньяк.
В итоге приобрел две туши,
Крем от морщин и красный лак.
Экономить умеют все. Просто у некоторых эта способность проявляется только тогда, когда остаются последние полметра туалетной бумаги.
— Доброе утро, Олег. Как дела с проектом?
— У меня для вас две новости...
— Начните с хорошей.
— С чего вы взяли, что есть хорошая?
Людям со склочным характером просьба не забывать, что Везувий долго молчал, но потом Помпеи не стало.
Не бойтесь есть малину, просто помните эти правила:
1. Если чувствуете, что что-то шевелится - просто жуйте быстрее.
2. Если вы съели жука - это его проблемы.
3. Что съестся - то высрется.