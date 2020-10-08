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Четверг, 08.10.2020
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Настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 8 октября

Настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 8 октября
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты о водителе маршрутки, гуманитарии, взрослении и взрыве на ликероводочном заводе для поднятия настроения и отличного завершения дня.

С агентом Эйвон в темном парке

Боролся два часа маньяк.

В итоге приобрел две туши,

Крем от морщин и красный лак.

Экономить умеют все. Просто у некоторых эта способность проявляется только тогда, когда остаются последние полметра туалетной бумаги.

— Доброе утро, Олег. Как дела с проектом?

— У меня для вас две новости...

— Начните с хорошей.

— С чего вы взяли, что есть хорошая?

Людям со склочным характером просьба не забывать, что Везувий долго молчал, но потом Помпеи не стало.

Лучик позитива в Ваш дом: смешные анекдоты 8 октября 

Не бойтесь есть малину, просто помните эти правила:

1. Если чувствуете, что что-то шевелится - просто жуйте быстрее.

2. Если вы съели жука - это его проблемы.

3. Что съестся - то высрется.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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