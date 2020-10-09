Время повеселиться: самые смешные утренние анекдоты 8 октября

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Бог: Создает динозавров

Динозавры: Не строят церкви

Бог: DELETE

Ссориться со своей женщиной - это как смотреть артхаусное кино. Вроде картинка красивая и звук идет. Но, про что это? Я не понимаю.

На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.

Мужчина способен 2 часа сидеть, не шевелясь, смотреть на поплавок, а подождать 15 минут, пока жена оденется, у него нервов, видите ли, не хватает!

Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже опоздал на работу.