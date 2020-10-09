Свежие шутки на любой вкус: анекдоты на день 9 октября

Шутки о спорте. настоящих мужчинах, детских вопросах и счастье, которые не оставят без эмоций даже самого серьезного человека.

Только что проходил мимо холодильника, очнулся за столом, с куском колбасы во рту, бутербродом и стаканом чая. Как холодильники это делают?

пункт сдачи крови ошарашил

вопросами чья это кровь

какая группа резус фактор

и почему принёс в ведре

Меня пугает, что в больницах на стенах висят плакаты про то, как лечить болезни. Как будто врач меня будет осматривать и скажет: «Ща, ща, я что-то такое на третьем этаже видел»

– Все, приближается конец света! Люди пропали, телефоны не ловят, даже радио не работает!

– Успокойся, мы в деревне.

— Изя, оказывается Тихановской грозит от трех до пяти лет заключения.

— По какой статье, Сёма?

— Попытка захвата власти с помощью выборов.