Свежие шутки на любой вкус: анекдоты на день 9 октября

Только что проходил мимо холодильника, очнулся за столом, с куском колбасы во рту, бутербродом и стаканом чая. Как холодильники это делают?
пункт сдачи крови ошарашил
вопросами чья это кровь
какая группа резус фактор
и почему принёс в ведре
Меня пугает, что в больницах на стенах висят плакаты про то, как лечить болезни. Как будто врач меня будет осматривать и скажет: «Ща, ща, я что-то такое на третьем этаже видел»
– Все, приближается конец света! Люди пропали, телефоны не ловят, даже радио не работает!
– Успокойся, мы в деревне.
— Изя, оказывается Тихановской грозит от трех до пяти лет заключения.
— По какой статье, Сёма?
— Попытка захвата власти с помощью выборов.