Прекрасного вам пятничного вечера: смешные анекдоты 9 октября

Позитивные вечерние анекдоты о законах джунглей, сказке о Колобке, сочинениях о лете и мальчике только для наших читателей.

- Святой отец, целыми днями слышу в голове голос, который говорит что мне делать. Думаете, я одержим демоном?

- Нет, ты просто женат.

В отличие от британских ученых ирландские ученые больше ничего не изобретают, после того как им удалось изобрести виски.

Почему "девичник" - женская вечеринка, а "бабник" - любвеобильный мужчина?

Когда под окнами расположилась стройка, я понял, что мат - это не просто набор крепких выражений, а полноценное орудие труда.

Муж предложил жене секс впятером, чтобы сторговаться до секса втроём.