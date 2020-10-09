Прекрасного вам пятничного вечера: смешные анекдоты 9 октября

- Святой отец, целыми днями слышу в голове голос, который говорит что мне делать. Думаете, я одержим демоном?
- Нет, ты просто женат.
В отличие от британских ученых ирландские ученые больше ничего не изобретают, после того как им удалось изобрести виски.
Почему "девичник" - женская вечеринка, а "бабник" - любвеобильный мужчина?
Когда под окнами расположилась стройка, я понял, что мат - это не просто набор крепких выражений, а полноценное орудие труда.
Муж предложил жене секс впятером, чтобы сторговаться до секса втроём.