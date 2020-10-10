Недосып как рукой снимет: утренние анекдоты 10 октября

Уморительная подборка анекдотов о парочке после секса, проблемах с современной литературой и разговоре с умным человеком, которые сделают ваше утро.

Разводятся муж с женой. Он - ей:

- Дорогая, надеюсь, несмотря ни на что, мы останемся друзьями...

- Слушай, давай хоть напоследок не будем говорить друг другу гадости.

У меня проблемы с современной литературой. Стоит мне начать читать что-то из нового, как человек захлопывает книгу и выходит из вагона метро.

- Хочешь поговорить с умным человеком? Поговори с собой.

- Ну у тебя и сила воли! У меня так не получается. Всегда дело до драки доходит.

У российского препарата от коронавируса нашли новые побочные эффекты - это иностранные препараты от коронавируса.

Современные высокоскоростные ракеты могут стартовать не только с борта самолета или корабля, но и непосредственно со склада.