Недосып как рукой снимет: утренние анекдоты 10 октября

Разводятся муж с женой. Он - ей:
- Дорогая, надеюсь, несмотря ни на что, мы останемся друзьями...
- Слушай, давай хоть напоследок не будем говорить друг другу гадости.
У меня проблемы с современной литературой. Стоит мне начать читать что-то из нового, как человек захлопывает книгу и выходит из вагона метро.
- Хочешь поговорить с умным человеком? Поговори с собой.
- Ну у тебя и сила воли! У меня так не получается. Всегда дело до драки доходит.
У российского препарата от коронавируса нашли новые побочные эффекты - это иностранные препараты от коронавируса.
Современные высокоскоростные ракеты могут стартовать не только с борта самолета или корабля, но и непосредственно со склада.