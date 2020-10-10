Грусть, давай, до свидания: забавные анекдоты 10 октября

Прикольная подборка анекдотов про побежденного, старого холостяка и человека, которого отвлекли от работы.

Никто тебе так искренне не пожелает "Приятного аппетита", как рюмочка студеной водочки.

Не хочешь признавать себя побежденным - назовись потерпевшим!

Когда Петровича, старого холостяка, друзья решили познакомить с одинокой женщиной, он не надеялся увидеть трепетную лань, но бегемота, который боялся прививок, он тоже не ожидал.

Человека, которого отвлекли от работы, еще можно как-то вытерпеть. А вот тот, которому помешали отдыхать - непереносим.

Учусь на юрфаке, решили заказать пиццу в общагу по случаю ДР одногруппника. Звоню в доставку, объясняю, где учебный корпус. А курьер такой: "Да я знаю, я тоже юрфак заканчивал". Мотивирует...