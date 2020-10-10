Субботняя улыбка обеспечена: вечерние анекдоты 10 октября

- Семен Абрамович, Бог за семь дней создал мир, а вы целый месяц шили брюки!
- Молодой человек, да вы посмотрите на этот мир и на эти брюки!
Стены нашего подъезда от надписей спасают только разбитые лампочки.
- Алиса, как тебе нравится мой жених?
- Вполне интеллигентный, симпатичный, образованный... Если бы он еще во сне храпел потише!
Кто считает, что выше него могут быть только звезды, а круче - только яйца, рано или поздно узнает, что тупее него может быть только пробка.
- А что будет с кошкой, если валерьянкой намазать собаку?
- Ну, если кошкой окажется мейн-кун или манул, а собакой какая-нить болонка, то тут без вараинтов - кошка будет благодарна за угощение.