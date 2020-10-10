Субботняя улыбка обеспечена: вечерние анекдоты 10 октября

Веселые анекдоты, которые не дадут вам загрустить. Сегодня в выпуске про Семена Абрамовича, силу тока и Колобка.

- Семен Абрамович, Бог за семь дней создал мир, а вы целый месяц шили брюки!

- Молодой человек, да вы посмотрите на этот мир и на эти брюки!

Стены нашего подъезда от надписей спасают только разбитые лампочки.

- Алиса, как тебе нравится мой жених?

- Вполне интеллигентный, симпатичный, образованный... Если бы он еще во сне храпел потише!

Кто считает, что выше него могут быть только звезды, а круче - только яйца, рано или поздно узнает, что тупее него может быть только пробка.

- А что будет с кошкой, если валерьянкой намазать собаку?

- Ну, если кошкой окажется мейн-кун или манул, а собакой какая-нить болонка, то тут без вараинтов - кошка будет благодарна за угощение.