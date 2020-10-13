Скачать
Вторник, 13.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
В Минске протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки (Видео)
В Минске протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки (Видео)
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
7 способов похудеть во время сна: полезные лайфхаки
7 способов похудеть во время сна: полезные лайфхаки

Зарядитесь отменным настроением: утренние анекдоты 13 октября

Зарядитесь отменным настроением: утренние анекдоты 13 октября
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Утро начнется очень ярко, если встретить его из самыми лучшими анекдотами, в которых про новое платье, ирландских ученых и уровень адреналина.

Встретились два армейских дружка.

- Ну, ты как, женился?

- Да нет, холостяк.

- И не жалеешь?

- Да чего жалеть, нормально живу. Купил ферму, развожу телят, чистый воздух, здоровый образ жизни. У меня бык, сотня коров...

- Ну, ты счастлив?

- Можно сказать, да. Не так, конечно, как мой бык...

Почему-то людям, которые утверждают, что так жить нельзя, веришь гораздо больше чем тем, кто учит как именно нужно жить...

- Сегодня кошка разбудила по старому времени, как ей в голове часы перевести?

- Тапком.

Все в мире относительно. Вот, например, те сто долларов, о которых не знает жена, мне гораздо дороже тысячи долларов, о которых она знает.

Свежие шутки на любой вкус: вечерние анекдоты 12 октября

Девушка - парню:

- Ты правда платишь за скины в видеоиграх?

- А ты правда платишь за то, чтобы наложить ногти на свои ногти?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардепы от "Слуги народа" перессорились в Facebook из-за путинской вакцины от COVID-19: грозятся дойти до суда
02 Смерть от спагеттификации: астрономы зафиксировали последние мгновения звезды, поглощенной черной дырой
03 Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе
04 Прекрасная Кейт: жена принца Уильяма продемонстрировала изысканный образ в новом видео
05 В Одессе со скандалом уволили учительницу, публично унизившую ученицу из-за украинского языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось видео нападения на Саакашвили
Появилось видео нападения на Саакашвили
В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте
В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте
Рябошапка публично назвал Зеленского &quot;вруном&quot;
Рябошапка публично назвал Зеленского "вруном"
День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным
День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь