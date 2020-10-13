Зарядитесь отменным настроением: утренние анекдоты 13 октября

Утро начнется очень ярко, если встретить его из самыми лучшими анекдотами, в которых про новое платье, ирландских ученых и уровень адреналина.

Встретились два армейских дружка.

- Ну, ты как, женился?

- Да нет, холостяк.

- И не жалеешь?

- Да чего жалеть, нормально живу. Купил ферму, развожу телят, чистый воздух, здоровый образ жизни. У меня бык, сотня коров...

- Ну, ты счастлив?

- Можно сказать, да. Не так, конечно, как мой бык...

Почему-то людям, которые утверждают, что так жить нельзя, веришь гораздо больше чем тем, кто учит как именно нужно жить...

- Сегодня кошка разбудила по старому времени, как ей в голове часы перевести?

- Тапком.

Все в мире относительно. Вот, например, те сто долларов, о которых не знает жена, мне гораздо дороже тысячи долларов, о которых она знает.

Девушка - парню:

- Ты правда платишь за скины в видеоиграх?

- А ты правда платишь за то, чтобы наложить ногти на свои ногти?