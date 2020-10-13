Зарядитесь отменным настроением: утренние анекдоты 13 октября

Встретились два армейских дружка.
- Ну, ты как, женился?
- Да нет, холостяк.
- И не жалеешь?
- Да чего жалеть, нормально живу. Купил ферму, развожу телят, чистый воздух, здоровый образ жизни. У меня бык, сотня коров...
- Ну, ты счастлив?
- Можно сказать, да. Не так, конечно, как мой бык...
Почему-то людям, которые утверждают, что так жить нельзя, веришь гораздо больше чем тем, кто учит как именно нужно жить...
- Сегодня кошка разбудила по старому времени, как ей в голове часы перевести?
- Тапком.
Все в мире относительно. Вот, например, те сто долларов, о которых не знает жена, мне гораздо дороже тысячи долларов, о которых она знает.
Девушка - парню:
- Ты правда платишь за скины в видеоиграх?
- А ты правда платишь за то, чтобы наложить ногти на свои ногти?