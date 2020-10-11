Лекарство от скуки заказывали? Смешные анекдоты 11 октября

Очень забавная подборка анекдотов о Пифагоре, девушку из Зажопинска и военную мудрость, которые сделают ваш день веселым.

Если вы предлагаете что-то новое, а люди против вашего предложения, то можно ответить словами Софьи Васильевны Ковалевской: "Когда Пифагор открыл свою знаменитую теорему, он принес в жертву богам 100 быков. С тех пор все скоты боятся нового!".

Если в начале сериала обычная девушка из Зажопинска приезжает в столицу и случайно встречает какого-нибудь миллионера, то в итоге они либо поженятся, либо он окажется ее настоящим отцом. Ничего не поделаешь, таковы неумолимые реалии нашей жизни.

Как гласит военная мудрость, чем секретней склад, тем мощнее взрыв.

Если мужчины по природе полигамны, а женщины моногамны, то с кем полигамны мужчины?

В действительности Англия всего лишь второй потребитель чая в мире. На первом месте с гигантским отрывом - бухгалтерия.