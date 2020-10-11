Шутки-прибаутки: вечерние анекдоты 11 октября

С чего бы это мне в одностороннем порядке радоваться жизни? Что-то не замечаю радости с ее стороны по поводу меня.
Это что же за фигня получается!? Если ученые найдут способ и все-таки победят алкоголизм, то мужики в нашем дворе перестанут друг друга уважать!?
Два парашютиста спрыгнули. Летят.
Один другому:
- Хочешь яблоко?
- Хочу.
Дает ему яблоко. Тот съедает.
- Хочешь еще?
- Да.
Опять съедает.
- А откуда ты яблоки-то берешь?
- Да у тебя за спиной их целый рюкзак.
- Мама, что такое черный юмор?
- Ты видишь там того мужчину без рук? Скажи ему похлопать в ладоши.
- Мама! Я же слепой!
- Вот именно.
Если вас ужасно постриг начинающий парикмахер, старайтесь сильно не нервничать, а то поднимется давление и вам придется обращаться к начинающему врачу.