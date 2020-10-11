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Воскресенье, 11.10.2020
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Шутки-прибаутки: вечерние анекдоты 11 октября

Шутки-прибаутки: вечерние анекдоты 11 октября
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф
Прикольная подборка анекдотов про алкоголизм, курицу с одной ножкой и черный юмор.

С чего бы это мне в одностороннем порядке радоваться жизни? Что-то не замечаю радости с ее стороны по поводу меня.

Это что же за фигня получается!? Если ученые найдут способ и все-таки победят алкоголизм, то мужики в нашем дворе перестанут друг друга уважать!?

Два парашютиста спрыгнули. Летят.

Один другому:

- Хочешь яблоко?

- Хочу.

Дает ему яблоко. Тот съедает.

- Хочешь еще?

- Да.

Опять съедает.

- А откуда ты яблоки-то берешь?

- Да у тебя за спиной их целый рюкзак.

- Мама, что такое черный юмор?

- Ты видишь там того мужчину без рук? Скажи ему похлопать в ладоши.

- Мама! Я же слепой!

- Вот именно.

Лекарство от скуки заказывали? Смешные анекдоты 11 октября

Если вас ужасно постриг начинающий парикмахер, старайтесь сильно не нервничать, а то поднимется давление и вам придется обращаться к начинающему врачу.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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