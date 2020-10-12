Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 12 октября

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Понедельник, 12.10.2020
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13:21 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф
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Пятый день хожу по гостям со скандинавскими палками. Удобная вещь, скажу я вам... Не зря купила. Туда иду - вроде, как спортом занимаюсь, обратно - почти не качаюсь.

После 30-ти лет у женщин слабеют хрящики и мышцы ушей, и лапша перестаёт держаться.

 

Что-то тянет меня среди ночи к холодильнику. Наверное, это — магнитики.

Сегодня, проехав в маршрутке... Я ПОНЯЛА, чтo мало мы дaрим МУЖИКАМ на 23 фeвраля дезодорантов и нoсков! Ох как мало!

На утро после попойки: Холодная вода слегка притупила боль. А зубная паста привела дыхание из состояния "кошка сдохла" в состояние "кошка сдохла в сосновом лесу".

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Харизма, Весело, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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