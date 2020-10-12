Свежие шутки на любой вкус: вечерние анекдоты 12 октября

Два часа ночи. Трехлетняя дочь только что вылезла из кроватки и заявила, что выспалась. Мать говорит:
- Сейчас ночь, все кругом спят.
- Не волнуйся, мамочка, я сейчас поору, и все проснутся!
- Петрович, а что твоя Люся говорит, когда хочет секса?
- Что хочет секса...
- А ты что говоришь когда хочешь секса?
- Что задержусь на работе...
- А вы точно доктор?
- Да.
- А скажите что-нибудь по-докторски.
- Корона, корона, перейди на Антона, с Антона на Якова, а с Якова на всякого.
- А другого лечения нет?
- Хлоркой можно подышать...
Хочу встретить принца, и чтобы он полюбил меня такую, какая я есть: пьющая, гулящая, грязная, неопрятная, необразованная, не умеющая готовить еду, ленивая, мозготрепка и просто дура. И я стану его прекрасной принцессой.
Тот неловкий момент, когда вся твоя семья радовалась, что у них будет личный доктор, а ты закончил универ и стал психиатром.