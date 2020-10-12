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Понедельник, 12.10.2020
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Свежие шутки на любой вкус: вечерние анекдоты 12 октября

Свежие шутки на любой вкус: вечерние анекдоты 12 октября
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф
Шутки про Петровича и Люсю, бабу с заначкой и домашнее животное, которые не оставят без эмоций даже самого серьезного человека.

Два часа ночи. Трехлетняя дочь только что вылезла из кроватки и заявила, что выспалась. Мать говорит:

- Сейчас ночь, все кругом спят.

- Не волнуйся, мамочка, я сейчас поору, и все проснутся!

- Петрович, а что твоя Люся говорит, когда хочет секса?

- Что хочет секса...

- А ты что говоришь когда хочешь секса?

- Что задержусь на работе...

- А вы точно доктор?

- Да.

- А скажите что-нибудь по-докторски.

- Корона, корона, перейди на Антона, с Антона на Якова, а с Якова на всякого.

- А другого лечения нет?

- Хлоркой можно подышать...

Хочу встретить принца, и чтобы он полюбил меня такую, какая я есть: пьющая, гулящая, грязная, неопрятная, необразованная, не умеющая готовить еду, ленивая, мозготрепка и просто дура. И я стану его прекрасной принцессой.

Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 12 октября

Тот неловкий момент, когда вся твоя семья радовалась, что у них будет личный доктор, а ты закончил универ и стал психиатром.

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Харизма, Весело, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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