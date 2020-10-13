Время улыбаться: забавные анекдоты на 13 октября

Смешные анекдоты о 16 веке, искусстве, приеме у врача и женитьбе, которые вызовут у Вас улыбку.

Хорошо относитесь к своим детям! Помните - они будут выбирать для вас дом престарелых.

У меня очень плохое зрение. Как-то ездили с женой в Прагу. Гуляем по прекрасному городу, жена остановилась какую красоту сфоткать, а я вдруг вижу в окне дома девушку, которая приветливо машет мне рукой. Машу в ответ. Она сделала паузу и машет мне снова.

Она мне, я-ей.

Подходит жена, посмотрела и говорит: «Отстань от человека, она окно моет».

Диспетчер такси:

- Двадцать третий, можете забрать человека, очень спешит в аэропорт?

- Да, могу захватить, у меня еще три свободных места.

- Он боится опоздать, вылет в 17-00. Спрашивает: успеете?

- Я ему гарантирую, что он успеет на этот рейс.

- Двадцать третий, ну как вы можете это гарантировать при таких пробках на дороге!

- Да я пилота этого самолета везу.

Жена - это человек, который помогает человеку преодолевать проблемы, которых он бы не знал, если бы не женился на ней!

Природа человека двойная. Как мужчине, мне нравятся молодые симпатичные блондинки. Но когда они за рулем, я их, как водитель, ненавижу!