Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 14 октября

Сопливье - сотрудник аптеки, помогает подобрать хороший спрей от насморка.
Моя бабушка увидела, как я разговариваю с другом по скайпу, и пошла говорить с президентом по телевизору.
- Папа, как ты думаешь, Колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?
- Нет конечно, его же съели.
- Да бабушка с дедушкой его все равно бы съели, а так он хоть мир посмотрел...
Соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не бухают, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают!
Интересно, что победит после карантина - число разводов или рождаемость?