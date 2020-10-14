Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 14 октября

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой с нашими анекдотами о тяжелой музыке, вечернем туалете, мифических существах и отпуске.

Сопливье - сотрудник аптеки, помогает подобрать хороший спрей от насморка.

Моя бабушка увидела, как я разговариваю с другом по скайпу, и пошла говорить с президентом по телевизору.

- Папа, как ты думаешь, Колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?

- Нет конечно, его же съели.

- Да бабушка с дедушкой его все равно бы съели, а так он хоть мир посмотрел...

Соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не бухают, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают!

Интересно, что победит после карантина - число разводов или рождаемость?