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Среда, 14.10.2020
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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 14 октября

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 14 октября
Обновлено 04:47 Сегодня Телеграф
Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой с нашими анекдотами о тяжелой музыке, вечернем туалете, мифических существах и отпуске.

Сопливье - сотрудник аптеки, помогает подобрать хороший спрей от насморка.

Моя бабушка увидела, как я разговариваю с другом по скайпу, и пошла говорить с президентом по телевизору.

- Папа, как ты думаешь, Колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?

- Нет конечно, его же съели.

- Да бабушка с дедушкой его все равно бы съели, а так он хоть мир посмотрел...

Соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не бухают, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают!

Не будь угрюмым: анекдоты на вечер 13 октября

Интересно, что победит после карантина - число разводов или рождаемость?

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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