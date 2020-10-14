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Среда, 14.10.2020
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Вечерняя порция отменных шуток на 14 октября

Вечерняя порция отменных шуток на 14 октября
16:56 Сегодня Телеграф
Предлагаем вам очередную порцию позитивных вечерних анекдотов о большой сковороде, школьном буфете, умном Глебе и популярости.

Набрал в лесу грибов. Приехал домой, пожарил. На всякий случай помылся, побрился, надел всё чистое и красивое… Сижу ем.

Мужчины с хорошим чувством юмора очень опасны. Они заставляют тебя смеяться смеяться и смеяться, а потом бац и ты голая.

Женщины с чувством  юмора еще опасней. Смеешься, смеешься, бац и ты женат, ипотека и трое детей.

Тот неловкий момент, когда вся твоя семья радовалась, что у них будет личный доктор, а ты закончил универ и стал психиатром.

Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, что ковид существует. 

Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что существуют и другие болезни.

Смеха много не бывает: анекдоты на день 14 октября

Уроки онлайн напоминают спиритический сеанс:

– Маша, ты с нами?..

– Маша, ответь, если ты нас слышишь.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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