Вечерняя порция отменных шуток на 14 октября

Предлагаем вам очередную порцию позитивных вечерних анекдотов о большой сковороде, школьном буфете, умном Глебе и популярости.

Набрал в лесу грибов. Приехал домой, пожарил. На всякий случай помылся, побрился, надел всё чистое и красивое… Сижу ем.

Мужчины с хорошим чувством юмора очень опасны. Они заставляют тебя смеяться смеяться и смеяться, а потом бац и ты голая.

Женщины с чувством юмора еще опасней. Смеешься, смеешься, бац и ты женат, ипотека и трое детей.

Тот неловкий момент, когда вся твоя семья радовалась, что у них будет личный доктор, а ты закончил универ и стал психиатром.

Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, что ковид существует.

Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что существуют и другие болезни.

Уроки онлайн напоминают спиритический сеанс:

– Маша, ты с нами?..

– Маша, ответь, если ты нас слышишь.