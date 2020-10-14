Вечерняя порция отменных шуток на 14 октября

Набрал в лесу грибов. Приехал домой, пожарил. На всякий случай помылся, побрился, надел всё чистое и красивое… Сижу ем.
Мужчины с хорошим чувством юмора очень опасны. Они заставляют тебя смеяться смеяться и смеяться, а потом бац и ты голая.
Женщины с чувством юмора еще опасней. Смеешься, смеешься, бац и ты женат, ипотека и трое детей.
Тот неловкий момент, когда вся твоя семья радовалась, что у них будет личный доктор, а ты закончил универ и стал психиатром.
Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, что ковид существует.
Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что существуют и другие болезни.
Уроки онлайн напоминают спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?..
– Маша, ответь, если ты нас слышишь.