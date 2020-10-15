Просыпайтесь с улыбкой: забавные анекдоты на утро 15 октября

Эти анекдоты о романтике, тостах, комплиментах и первом января подарят вам хорошее настроение на весь день.

– Интернет у вас быстрый?

– Очень быстрый, не успеваю за него платить…

Задумайтесь, сколько людей решило бы проблему с лишним весом, если бы у компьютера были педали, и именно от них зависела скорость интернета.

– Когда вы в последний раз читали? И что это было?

– Инструкция к таблеткам. Много букв, есть интересные вещи. Сюжет не то, чтобы держит, но вариативность концовок впечатляет.

Шутка «когда вышел фильм «Халк» я сказал кассирше: «2 билета, нахалка» является причиной моего смеха на ровном месте с 2011 года.

Требую, чтобы Киркоров придумал новый цвет настроения, потому что я уже так больше не могу.