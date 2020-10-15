Для тех, кто внезапно загрустил: анекдоты 15 октября

Почему в БДСМ нет практики, когда мужчина связывает женщину, ставит ей кляп и часик спокойно общается с друзьями в Твиттере?
- Вась, ты знаешь, что в водке много калорий?
- Да ну! Давай вторую на закусь возьмем.
- Стоп! У вас что-нибудь нормальное есть?
- Давление.
- Луиджи, сегодня исполняется 15 лет, как ты женился на мне. Ты не забыл?
- Нет, я не забыл. Но я уже простил тебе это.
Девушка, которая мне очень нравится, сказала, что за ее руку и сердце я должен буду побороться с другими претендентами. Я решил пока не выходить на старт и дождаться хотя бы полуфинала.