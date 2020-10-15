Хороший вечер, чтобы повеселиться: анекдоты 15 октября

Британские ученые нашли способ, как сэкономить на ипотеке: нужно просто ее не брать!
- Хаим! Это правда, что ты можешь купить Волгу?
- Да. Но зачем мне столько воды?
Мужик спускается по лестнице, смотрит на втором этаже сосед держит кота и орет ему на ухо:
- Хочу Валю из 22 квартиры, хочу Валю из 22 квартиры!
Мужик:
- Серега, ты зачем коту на ухо орешь?
Сосед:
- Мне нельзя, а этому упырю всю ночь под окном можно?!
Петрович и сам не ожидал, что его случайная фраза "Работа не волк, в лес не убежит!" может стоить ему места сторожа в зоопарке.
Подружки делятся новостями:
- Ой, а Ирине так повезло: она вместе с мужем побывала в отпуске на Гавайях.
- А Марине еще больше повезло: она там побывала без мужа!