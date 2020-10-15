Хороший вечер, чтобы повеселиться: анекдоты 15 октября

Подборка курьезных анекдотов про британских ученых, Волгу и Дурова, которые заставят вас улыбаться.

Британские ученые нашли способ, как сэкономить на ипотеке: нужно просто ее не брать!

- Хаим! Это правда, что ты можешь купить Волгу?

- Да. Но зачем мне столько воды?

Мужик спускается по лестнице, смотрит на втором этаже сосед держит кота и орет ему на ухо:

- Хочу Валю из 22 квартиры, хочу Валю из 22 квартиры!

Мужик:

- Серега, ты зачем коту на ухо орешь?

Сосед:

- Мне нельзя, а этому упырю всю ночь под окном можно?!

Петрович и сам не ожидал, что его случайная фраза "Работа не волк, в лес не убежит!" может стоить ему места сторожа в зоопарке.

Подружки делятся новостями:

- Ой, а Ирине так повезло: она вместе с мужем побывала в отпуске на Гавайях.

- А Марине еще больше повезло: она там побывала без мужа!