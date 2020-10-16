Смех с самого утра: уморительные анекдоты 16 октября

Стало известно, что сразу после врачей прививать от ковида будут ипотечников.
Родители девушки по имени Эра задали ее жениху вопрос, который поставил его в тупик: "Был ли у вас кто-нибудь до нашей Эры?".
- Дед, ты за демократию или за авторитаризм?
- Конечно за авторитаризм, внучек.
- Отсталый ты у меня, дед.
- Зато гуманный, если что, вздернуть надо будет только одного.
Не спешите радоваться, если девушка говорит вам, что у нее нет молодого человека - может быть, у нее есть немолодой и сильно небедный!
Неправда, что с рождением ребенка спать приходится меньше. Я сегодня за ночь целых 4 раза поспать успел!