Настройся на волну позитива: вечерние анекдоты 16 октября

Совет от старого еврея: "Если вы встретили в пустыне бабу с пустыми ведрами - идите, таки, за нею!".
Ну вот, вторая волна коронавируса. Опять придется видеться с друзьями по зуму. Вместо того, чтобы как нормальные люди не видеться никогда.
Пригласили в совет дома. Совет дома! Если мы там будем обсуждать не поход войной на соседний дом, я буду разочарован.
- Ирка, ты что, всю водку выпила?! Мы же договорились по чуть - чуть для храбрости.
- Вы ушли. Я осталась одна и испугалась!
Сотрудник приходит к шефу и говорит:
- Знаете ли, в чем дело, моей зарплаты не хватает даже на то, чтобы жениться.
- Да, я это отлично знаю. И поверьте: когда-нибудь вы скажете мне за это спасибо.