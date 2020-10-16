Настройся на волну позитива: вечерние анекдоты 16 октября

Самые уморительные анекдоты на вечер о старом еврее, гаишнике и хорошем мальчике.

Совет от старого еврея: "Если вы встретили в пустыне бабу с пустыми ведрами - идите, таки, за нею!".

Ну вот, вторая волна коронавируса. Опять придется видеться с друзьями по зуму. Вместо того, чтобы как нормальные люди не видеться никогда.

Пригласили в совет дома. Совет дома! Если мы там будем обсуждать не поход войной на соседний дом, я буду разочарован.

- Ирка, ты что, всю водку выпила?! Мы же договорились по чуть - чуть для храбрости.

- Вы ушли. Я осталась одна и испугалась!

Сотрудник приходит к шефу и говорит:

- Знаете ли, в чем дело, моей зарплаты не хватает даже на то, чтобы жениться.

- Да, я это отлично знаю. И поверьте: когда-нибудь вы скажете мне за это спасибо.