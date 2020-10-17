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Суббота, 17.10.2020
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Утро! Незабываемое начало дня: утренние анекдоты 17 октября

Утро! Незабываемое начало дня: утренние анекдоты 17 октября
Обновлено 08:06 Сегодня Телеграф
Мы подготовили для вас новые анекдоты о лайфхаке с детьми, девушке Кирилла и 40-летней Ленке, которые заставят вас смеяться до слез.

Не ешь много перед сном, не употребляй жирную и калорийную пищу. Подумай о тех, кто будут нести твой гроб.

Лайфхак: если ребенок просит с ним поиграть, а Вы хотите спать и есть, поиграйте с ним в медведя и барсучка. Барсучок сначала приносит медведю всякие вкусности, а потом тот засыпает у себя в берлоге, а барсучок охраняет его сон.

- Кольцо на тебя плохо влияет! Оно сжирает тебя изнутри!

- Да не могу я с вами на шашлыки, к Танюхиной мамке идем.

- Сидоров, ты, что совсем не боишься? У тебя не болят зубы?

- А фто такое фубы?

Настройся на волну позитива: вечерние анекдоты 16 октября

- Ты не ругаешься матом? Я позвоню тебе в 4 утра, и мы об этом поговорим.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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