Утро! Незабываемое начало дня: утренние анекдоты 17 октября

Мы подготовили для вас новые анекдоты о лайфхаке с детьми, девушке Кирилла и 40-летней Ленке, которые заставят вас смеяться до слез.

Не ешь много перед сном, не употребляй жирную и калорийную пищу. Подумай о тех, кто будут нести твой гроб.

Лайфхак: если ребенок просит с ним поиграть, а Вы хотите спать и есть, поиграйте с ним в медведя и барсучка. Барсучок сначала приносит медведю всякие вкусности, а потом тот засыпает у себя в берлоге, а барсучок охраняет его сон.

- Кольцо на тебя плохо влияет! Оно сжирает тебя изнутри!

- Да не могу я с вами на шашлыки, к Танюхиной мамке идем.

- Сидоров, ты, что совсем не боишься? У тебя не болят зубы?

- А фто такое фубы?

- Ты не ругаешься матом? Я позвоню тебе в 4 утра, и мы об этом поговорим.