Немного смеха в ваш дом: анекдоты 17 октября

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся! Сегодня в программе: про бродячий цирк со слоном, Анджелину Джоли и Элтона Джона.

В городок прибыл бродячий цирк. Директор показывает горожанам слона:

- Это - исключительно сильное и умное животное. Когда надо на новом месте установить наш шатер, он один работает за двадцать человек. В ответ удивленный голос:

- И это, по-вашему, от большого ума?!

Приходит Тим Кук в бар, дает бармену деньги и просит налить ему виски. Бармен достает бутылку и выливает ее содержимое на стойку, а потом говорит:

- Стакан нужно было покупать отдельно.

Когда дела обстоят хуже некуда, я просто говорю себе: "Выше голову, могло быть и хуже". И, само собой, дела становятся еще хуже.

- Вася, бросай пить, ведь по статистике большинство мужчин умирает не дожив даже до 50 лет!

- Это наглая ложь! Я обошел все кладбище, читал надписи на ленточках венков: от тещи, от жены, от соседей, от друзей... От водки никто не умер!

Мне было лет шесть, когда я у мамы в журнале прочитала, что для уверенности в себе девушка должна носить красивое белье, даже если его никто не видит. Натянула трусы с вишенками и ходила вся такая загадочная.