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Воскресенье, 18.10.2020
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Свежие утренние анекдоты 18 октября для хорошего настроения

Свежие утренние анекдоты 18 октября для хорошего настроения
Обновлено 07:03 Сегодня Телеграф
Самые смешные анекдоты про зоомагазин, обещания и севший пульт, которые придутся вам по душе.

- Доктор. Что-то последнее время чувствую себя подавленным.

- В сексуальном плане с девочками все нормально?

- Да вы что?! Я же женат!

- Вот то-то и оно, голубчик.

- Сволочь! Ты же мне вечно даешь обещания, которые никогда не сможешь исполнить, и как мне тебя после этого называть?

- Называй меня популистом...

Только у нас севший пульт работает, если давить на кнопки сильнее...

Возможно, ты душой к добру стремишься, возможно, что ты действуешь любя.

Но помни: коль на женщину ложишься, ответственность ложиться на тебя!

Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты на 17 октября

- А что такое черная пятница?

- Черная пятница - это когда та же пятница, но в субботу на работу надо выйти.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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