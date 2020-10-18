Свежие утренние анекдоты 18 октября для хорошего настроения

- Доктор. Что-то последнее время чувствую себя подавленным.
- В сексуальном плане с девочками все нормально?
- Да вы что?! Я же женат!
- Вот то-то и оно, голубчик.
- Сволочь! Ты же мне вечно даешь обещания, которые никогда не сможешь исполнить, и как мне тебя после этого называть?
- Называй меня популистом...
Только у нас севший пульт работает, если давить на кнопки сильнее...
Возможно, ты душой к добру стремишься, возможно, что ты действуешь любя.
Но помни: коль на женщину ложишься, ответственность ложиться на тебя!
- А что такое черная пятница?
- Черная пятница - это когда та же пятница, но в субботу на работу надо выйти.