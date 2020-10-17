Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты на 17 октября

- Дорогой, ты слышал? Полиция сказала, что они наконец-то напали на след этого ужасного педофила. Могут арестовать его со дня на день.
- Отличная новость! Предлагаю отметить это переездом в Австралию.
Я посмотрел в ее прекрасные глаза и почувствовал, как что-то кольнуло в сердце. Дыхание участилось, голова закружилась. Я понял, что всыпал порошок не в тот стакан.
У врача.
- Доктор, у меня голова болит.
- У меня тоже.
- И сердце колет.
- У меня тоже.
- И печень что-то пошаливает.
- У меня тоже.
- Знаете, доктор, я лучше пойду к другому врачу...
- Эй, подождите! И я с вами!
Отмазка для чиновников: человеку трудно угодить. Поэтому никто особо и не пытается.
Одной кружкой пива пошатнувшееся здоровье не поправишь. Здоровье сразу начинает клониться в другую сторону.
Нужны две, а лучше - четыре кружки пива для того, чтобы плотно подпереть здоровье со всех сторон.