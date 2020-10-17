Вечерняя порция отменных шуток: анекдоты на 17 октября

Предлагаем вам очередную порцию позитивных вечерних анекдотов, в которых о программистах, двойню в годовщину свадьбы и потерю сознания.

- Дорогой, ты слышал? Полиция сказала, что они наконец-то напали на след этого ужасного педофила. Могут арестовать его со дня на день.

- Отличная новость! Предлагаю отметить это переездом в Австралию.

Я посмотрел в ее прекрасные глаза и почувствовал, как что-то кольнуло в сердце. Дыхание участилось, голова закружилась. Я понял, что всыпал порошок не в тот стакан.

У врача.

- Доктор, у меня голова болит.

- У меня тоже.

- И сердце колет.

- У меня тоже.

- И печень что-то пошаливает.

- У меня тоже.

- Знаете, доктор, я лучше пойду к другому врачу...

- Эй, подождите! И я с вами!

Отмазка для чиновников: человеку трудно угодить. Поэтому никто особо и не пытается.

Одной кружкой пива пошатнувшееся здоровье не поправишь. Здоровье сразу начинает клониться в другую сторону.

Нужны две, а лучше - четыре кружки пива для того, чтобы плотно подпереть здоровье со всех сторон.