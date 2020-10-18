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Отличное настроение на весь день: веселые анекдоты 18 октября

Отличное настроение на весь день: веселые анекдоты 18 октября
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф
Эта подборка веселых анекдотов о больничных плакатах, деньгах из бумажника и утренней зарядке, поднимет вам настроение в этот день.

Тем, кто готовит сани летом, а телегу зимой, весной и осенью занять себя ну совершенно нечем!

Как отучить жену таскать деньги из бумажника и одновременно избавиться от нее на какое-то время? Копируем купюру 100 долларов на цветном ксероксе и кладем в бумажник.

Иди по жизни с достоинством! Только не забывай застегивать ширинку, чтобы оно не так бросалось в глаза.

Мало кто знает, но мотороллеры придумали врачи-трансплантологи, чтобы обеспечиться почками для пересадки.

Свежие утренние анекдоты 18 октября для хорошего настроения

Путану, которая 15 лет простояла на одном и том же участке дороги, дальнобойщики ласково прозвали Хатико.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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