Добрый вечер, я юморной диспетчер: анекдоты 18 октября

Я так сильно и давно бухаю, что если меня бьют в любую часть тела, то все равно попадают в печень.
Муж ковыряется с трехколесным мотоциклом.
Жена над ним подсмеивается:
- Еще бы одно колесо, и была бы машина.
- А тебе еще бы две сиськи, и была бы корова.
- А тебе еще бы одну штуку, и можно квартиранта не держать.
- Але, "Скорая помощь"? Приезжайте срочно - улица Пришвина, 5, квартира 17...
- Возраст?
- 85.
- Что случилось?
- Понимаете, соседка за солью пришла. Боюсь, к интиму будет склонять... А сердчишко-то уже не то. Уж вы подстрахуйте...
- У меня завтра голова будет болеть.
- А что такое?
- Да я водку с соком мешала.
- Да, ну - это можно мешать.
- После вина... до пива...
Я боюсь, что идем к тому, что в итоге верующих оскорбит существование атеистов и нас всех пересажают.