Добрый вечер, я юморной диспетчер: анекдоты 18 октября

Вечерняя подборка анекдотов о холодной погоде, трехколесном мотоцикле и скорую помощь, которые сумеют рассмешить даже самых угрюмых.

Я так сильно и давно бухаю, что если меня бьют в любую часть тела, то все равно попадают в печень.

Муж ковыряется с трехколесным мотоциклом.

Жена над ним подсмеивается:

- Еще бы одно колесо, и была бы машина.

- А тебе еще бы две сиськи, и была бы корова.

- А тебе еще бы одну штуку, и можно квартиранта не держать.

- Але, "Скорая помощь"? Приезжайте срочно - улица Пришвина, 5, квартира 17...

- Возраст?

- 85.

- Что случилось?

- Понимаете, соседка за солью пришла. Боюсь, к интиму будет склонять... А сердчишко-то уже не то. Уж вы подстрахуйте...

- У меня завтра голова будет болеть.

- А что такое?

- Да я водку с соком мешала.

- Да, ну - это можно мешать.

- После вина... до пива...

Я боюсь, что идем к тому, что в итоге верующих оскорбит существование атеистов и нас всех пересажают.