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Понедельник, 19.10.2020
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Не утро, а сплошной позитив: уморительные анекдоты 19 октября

Не утро, а сплошной позитив: уморительные анекдоты 19 октября
Обновлено 07:02 Сегодня Телеграф
Очень забавная подборка анекдотов про местного жителя Одессы, шиповниковый чай и разговор с психологом, которые сделают ваш день.

В Одессе. Приезжий обращается к местному жителю:

- Скажите, если я пройду до конца этой улицы, там будет вокзал?

- Вы-таки знаете, вокзал там будет даже если вы и не пройдете до конца этой улицы!

На работе постоянно смотрю в монитор, зрение садится. И так работой увлечен, что даже забываю делать перерывы для отдыха глаз. А потом я купил шиповниковый чай. Это просто чудо! Раз в час стабильно хожу в туалет, глаза хоть отдыхают.

Поговорил с психологом. Выяснили, что мое детство состояло из психологических травм.

- Какие слова следует сказать сотруднице, если она пришла утром на работу с огромными фингалами под глазами?

- Ничего. Все, что нужно, ей уже втолковали.

Добрый вечер, я юморной диспетчер: анекдоты 18 октября

У некоторых мужчин рога растут не потому, что их жены позволяют себе развлечения на стороне, а потому, что они просто по жизни козлы.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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