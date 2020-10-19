Скачать
Понедельник, 19.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Для борьбы с COVID-19 Украина закупила первую партию "Ремдесивира": ранее ВОЗ заявила о его бесполезности
Для борьбы с COVID-19 Украина закупила первую партию "Ремдесивира": ранее ВОЗ заявила о его бесполезности
Индия, Италия и США бьют антирекорды заболеваемости COVID-19: где самая тяжелая ситуация
Индия, Италия и США бьют антирекорды заболеваемости COVID-19: где самая тяжелая ситуация
Праздник 19 октября: народные приметы и запреты
Праздник 19 октября: народные приметы и запреты
СМИ узнали о тайных связях Додона с Кремлем: президент Молдовы даже свои речи согласовывает с Москвой
СМИ узнали о тайных связях Додона с Кремлем: президент Молдовы даже свои речи согласовывает с Москвой

Яркое продолжения дня: прикольные анекдоты 19 октября

Яркое продолжения дня: прикольные анекдоты 19 октября
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф
Крутая подборка анекдотов о семейном бюджете, разных женах и ценах на лесные ягоды, которые сделают ваш день!

Помните как мы смеялись над нашими бабушками, которые смотрели бесконечные сериалы и обсуждали с подружками героев санта-барбар? Мы и не заметили, как сами стали такими бабушками смотрящими бесконечные сериалы и обсуждающими их с друзьями.

Жены разные бывают. Одни жены волнуются, когда муж приходит слишком поздно, а другие - когда он приходит слишком рано...

Хуже мужиков, которые не понимают намеки, только мужики, которым ты в принципе ни на что не намекала, а они там что-то себе поняли...

Судя по ценам, которые установлены на некоторые лесные ягоды, их не просто трудно найти, но и, судя по всему, при попытке их собрать они еще убегают и отстреливаются!

Не утро, а сплошной позитив: уморительные анекдоты 19 октября

Актриса разговаривает с режиссером:

- Знаете, я истинная сторонница реализма к поэтому настаиваю, чтобы во втором акте мне было подано настоящее шампанское.

- Согласен. Но в таком случае я должен настаивать, чтобы в четвертом акте вы приняли настоящий яд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ненавидят "ЛНР" и боятся возвращения Украины: Зеленскому указали на важный момент с настроениями жителей ОРДЛО
02 Путину сейчас не до этого: в Украине оценили вероятность захвата Херсонской области российскими военными
03 Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)
04 "Голая большая девочка": Эшли Грэм разделась перед зеркалом
05 Берег усеян дохлой рыбой: в сеть попало видео нового экологического ЧП в России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие
Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие
Суд запретил распространение книги Вахтанга Кипиани без разрешения Медведчука: в сети волна негодования
Суд запретил распространение книги Вахтанга Кипиани без разрешения Медведчука: в сети волна негодования
Итоги 18 октября: срыв перемирия в Карабахе, снос харьковского элеватора, &quot;Партизанский марш&quot; в Беларуси
Вечерний дайджест: главные события 18 октября
После танца с Кухар Фреймут едва не покинула &quot;Танці з зірками&quot;: кто ушел с паркета в 8 эфире
После танца с Кухар Фреймут едва не покинула "Танці з зірками": кто ушел с паркета в 8 эфире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь