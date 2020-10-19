Яркое продолжения дня: прикольные анекдоты 19 октября

Помните как мы смеялись над нашими бабушками, которые смотрели бесконечные сериалы и обсуждали с подружками героев санта-барбар? Мы и не заметили, как сами стали такими бабушками смотрящими бесконечные сериалы и обсуждающими их с друзьями.
Жены разные бывают. Одни жены волнуются, когда муж приходит слишком поздно, а другие - когда он приходит слишком рано...
Хуже мужиков, которые не понимают намеки, только мужики, которым ты в принципе ни на что не намекала, а они там что-то себе поняли...
Судя по ценам, которые установлены на некоторые лесные ягоды, их не просто трудно найти, но и, судя по всему, при попытке их собрать они еще убегают и отстреливаются!
Актриса разговаривает с режиссером:
- Знаете, я истинная сторонница реализма к поэтому настаиваю, чтобы во втором акте мне было подано настоящее шампанское.
- Согласен. Но в таком случае я должен настаивать, чтобы в четвертом акте вы приняли настоящий яд.