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Смейтесь громче: вечерние анекдоты 19 октября

Смейтесь громче: вечерние анекдоты 19 октября
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф
Самые забавные анекдоты для хорошего настроения, в которых про Европейский суд по правам человека, вольер с зеброй и производственную травму.

Правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека, заметив нарушение в том, что родители не спрашивают у рожденных детей согласие на имя.

Отец с сыном в зоопарке у вольера с зеброй:

- Папа! Папа, смотри! Мелированная лошадь!

- Нет, сынок, это зебра! А мелированная лошадь это твоя мама!

Сидела на ветке обезьяна и держалась всеми лапами и хвостом. Решила проверить, что будет, и отпустила лапу. Висит дальше. Потом отпустила вторую, третью, четвертую. А потом отпустила и хвост. Грохнулась на землю и, потирая ушибленный бок, подумала: "Были бы мозги, сотрясение бы было".

Сидят два мужика на кухне, выпивают.

Один говорит другому:

- Представь, мой сосед со второго этажа вампиром оказывается был...

- А от куда ты знаешь?

- А я ему осиновый кол в сердце вбил, и он умер.

Яркое продолжения дня: прикольные анекдоты 19 октября

Девушка, недавно вышедшая замуж, спрашивает у матери:

- Мама, а что ты делала с обедом, если он не нравился отцу?

- Я всегда оставляла его на ужин.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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