Смейтесь громче: вечерние анекдоты 19 октября

Правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека, заметив нарушение в том, что родители не спрашивают у рожденных детей согласие на имя.
Отец с сыном в зоопарке у вольера с зеброй:
- Папа! Папа, смотри! Мелированная лошадь!
- Нет, сынок, это зебра! А мелированная лошадь это твоя мама!
Сидела на ветке обезьяна и держалась всеми лапами и хвостом. Решила проверить, что будет, и отпустила лапу. Висит дальше. Потом отпустила вторую, третью, четвертую. А потом отпустила и хвост. Грохнулась на землю и, потирая ушибленный бок, подумала: "Были бы мозги, сотрясение бы было".
Сидят два мужика на кухне, выпивают.
Один говорит другому:
- Представь, мой сосед со второго этажа вампиром оказывается был...
- А от куда ты знаешь?
- А я ему осиновый кол в сердце вбил, и он умер.
Девушка, недавно вышедшая замуж, спрашивает у матери:
- Мама, а что ты делала с обедом, если он не нравился отцу?
- Я всегда оставляла его на ужин.