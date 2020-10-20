Все, что вам нужно, это хорошее настроение: утренние анекдоты 20 октября

Молодой человек спрашивает старого холостяка:
- Какой месяц самый лучший для женитьбы?
- Мартобрь.
- Но такого месяца нет в календаре.
- Вот именно.
Подходит сын к отцу и спрашивает:
- Папа, а как устроен мозг?
- Отстань, сынок, у меня голова другим занята!
Никогда не говорите женщине: "Если ты такая умная - сделай сама". Потому что она умная. Она сделает.
Девочки, не парьтесь. По-настоящему толстая - это когда купила обруч, а он как раз!
- Почему вы с Ильей не вместе?
- Все началось со свадьбы. Он надел кольцо не на тот палец, не на ту руку, не на ту бабу.