Все, что вам нужно, это хорошее настроение: утренние анекдоты 20 октября

Забавная подборка свежих анекдотов о мозге, домашнем телефоне и теще, которая не даст вам скучать.

Молодой человек спрашивает старого холостяка:

- Какой месяц самый лучший для женитьбы?

- Мартобрь.

- Но такого месяца нет в календаре.

- Вот именно.

Подходит сын к отцу и спрашивает:

- Папа, а как устроен мозг?

- Отстань, сынок, у меня голова другим занята!

Никогда не говорите женщине: "Если ты такая умная - сделай сама". Потому что она умная. Она сделает.

Девочки, не парьтесь. По-настоящему толстая - это когда купила обруч, а он как раз!

- Почему вы с Ильей не вместе?

- Все началось со свадьбы. Он надел кольцо не на тот палец, не на ту руку, не на ту бабу.